Terörden arındırılan Ağrı Dağı, piknik yapan vatandaşlar ile doldu taştı - Son Dakika
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Terörden arındırılan Ağrı Dağı, piknik yapan vatandaşlar ile doldu taştı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, uzun yıllar terör tehlikesi nedeniyle boş kalmıştı. Ancak güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda sağlanan huzur ve güven sayesinde hafta sonları piknik yapmak isteyen vatandaşlar için bir uğrak noktası haline geldi. Ağrı Dağı eteklerinde yaşam alanları oluşturulması ve kış sporlarına açılması talepleri de artmaktadır.

06.05.2024 22:16
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Terörden arındırılan Ağrı Dağı, piknik yapan vatandaşlar ile doldu taştı

IĞDIR - 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı uzun yıllar terör tehlikesi ile boş kalırken güvenlik güçlerimizin yıllarca sürdürdüğü operasyonların sonucunda sağlanan huzur ve güven ile birlikte hafta sonu piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Yıllarca terör örgütünün barındığı, engebeli arazisinden dolayı geçişlerin de olduğu sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Ağrı Dağı ve etekleri artık yerini huzur ve güvene bıraktı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda vatandaşlar güvenlikten dolayı uzun zamandır gidemedikleri yaylalara da çıkmaya başladı. Iğdırlı vatandaşlar hafta sonlarında manzarası ve temiz havası ile birlikte Ağrı Dağında pikniklerini yapıyor. Ağrı Dağı eteklerinde arazisi olan vatandaşlarda vatandaşların talepleri doğrulusunda piknik yerleri yapmaya başladı. Sağlanan huzur sonrası Ağrı Dağı eteklerine geldiğini belirten Fatih Akkuş; "Biz eskilerde buralara gelemiyorduk çeşitli problemler oluyordu. Şimdilerde böyle güzel bir tesis açılmış gelip gidiyoruz. Şehrin kalabalığından, stresinden buraya kaçıyoruz. Buranın geliştirilmesi ve kış sporlarına açılması lazımdır. Burası kış sporlarına açılırsa biz burayı dünyaya tanıtırız" dedi. Ağrı Dağı eteklerinde yaşam alanların oluşturulması gerektiğini dile getiren Buse Bahar; "Burası Ağrı Dağının en güzel göründüğü yerlerden bir tanesidir. Ama insanlar terör olaylarından korktukları için burada piknik yapmayı zaman geçirmeyi pek tercih etmiyorlardı. Sağlanan huzur sonrası artık bu vesileyle birlikte insanlar buraya rahatça gelip piknik yapabileceklerini farkındalar. Burayı daha fazla değerlendirmek istiyoruz. Burayı bir yaşam kompleksi çocuklar için vakit geçirecekleri doğa ile iç içe olabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Hobi bahçeleri olabilir dağ evleri olabilir. Buraların vatandaşların daha çok zaman geçirecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz" dedi. Şehirde oyun oynamakta zorlanan çocuklar da gönüllerince eğleniyor. Birçok oyun oynadığını söyleyen Esranur Bahar; "Burada atlara biniyorum. Burada kulübemiz var bazen babam ile orada kalıyoruz. Burada çok eğleniyoruz. " dedi. Daha önceleri terör olaylarından dolayı gelemediklerini söyleyen Zeynep Baştemur; "Terör olaylarından dolayı biz eskiden buraya gelemiyorduk. Burayı çok merak ediyordum. Buranın havası çok güzel yeri çok güzeldir. Şu an terörden arındırıldığı için artık rahatlıkla gelebiliyoruz. Buraya daha çok destek istiyoruz, kış turizmine açılmasını istiyoruz. Türkiye'nin en güzel dağının eteğinde hava çok güzel, yeşillik çok güzel, dağlarımız çok güzeldir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terörden arındırılan Ağrı Dağı, piknik yapan vatandaşlar ile doldu taştı - Son Dakika

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