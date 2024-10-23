Saldırı öncesi teröristlerin rahat tavırları dikkat çekti... O anlar kamerada
Teröristler eylem öncesi dikkat çekmemek için el tutuşmaları güvenlik kameralarına yansıdı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne saldırısını gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 teröristin KahramanKazan ilçesinde eylem öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'nın KahramanKazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan'daki görüntülerine İHA ulaştı. 2 terörist dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Teröristlerin Saldırı Öncesi Rahat Tavırları - Son Dakika
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