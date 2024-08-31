Ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda ters yöne giden bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi otopsi için kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 22:11
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Ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı 01.20 sıralarında Çorlu - Ergene Çevre yolu Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Mehmet Ü. idaresindeki 59 YJ 454 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Aytuğ Recep Şengün'ün kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası hurda yığınına dönen motosikletin sürücüsü Aytuğ Recep Şengün, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcı, kriminal ekibi ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin arından Şengün'ün cenazesi olay yerinden kaldırılarak otopsiye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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