Ters Yöne Giren Sürücü Kadın Şoföre Küfretti: 'Tahrik Edildiğimi Düşünüyorum'

Ters yöne girip kadın sürücüye küfretmişti: "El kol yaptı, tahrik etti" savunması yaptı

ADANA - Adana'da ters yöne girerek toplu taşıma otobüsünün şoförüyle tartışıp küfürler savuran ehliyetsiz kamyonet sürücüsü, "Otobüs şoförü kadın el kol yaptı, tahrik etti" diyerek kendini savundu. Hakim karşısına çıkan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesindeki Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren sürücü, karşı yönden gelen belediyeye ait toplu taşıma otobüsüyle karşılaştı. Yol isteyen sürücü, aracından inerek kadın otobüs şoförü S.C.'ye hakaretler savurdu ve cep telefonuyla hem kadını hem otobüsü görüntülemeye başladı. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu Nadir B. kullandığı araçla birlikte Şakirpaşa Caddesi'nde yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda 42 yaşındaki sürücü Nadir B.'nin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve kamu düzenini tehlikeye atan Nadir B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 20 bin 663 TL, araç sahibine ise 23 bin 489 TL olmak üzere toplam 43 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi.

Emniyete götürülen Nadir B. sorgusunda, "Otobüs şoförü kadın el kol yaptı, tahrik etti. Benim kamyonette de bozulacak malzeme vardı, iki otobüs yolu kapatmıştı" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.