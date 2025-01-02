Terziden 48 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Terziden 48 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalanmayı Bekliyor

Terziden 48 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalanmayı Bekliyor

Şişli'de müşteri kılığında bir adam, terzinin dükkandan 48 bin lira çaldı. Olay kamerada kayıtlı.

02.01.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir terziye müşteri gibi giren adam, pantolon paçasını yaptırdıktan 2 gün sonra yeniden geldiği dükkandaki 48 bin lirayı çaldı. 40 dakika boyunca çeşitli bahaneler sunarak dükkanda bekleyen şüpheli, askıdaki çantada para bulunan zarfları teker teker alarak arka cebine koydu. Hırsız daha sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrılırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, yaklaşık 1 hafta önce Şişli'de bir terzide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Arslan'ın dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi, pantolon paçası yaptırmak istedi. Ardından bir süre bekleyen şahıs, paçası yapılan pantolonu aldıktan sonra oradan uzaklaştı. Şüpheli adam 2 gün sonra tekrar dükkana gelerek Arslan'a, kendisini terzilik işleri olan bir arkadaşıyla tanıştırmak istediğini söyledi. Müşteri kılığındaki adam bu sırada dükkanı incelemeye başladı. Yaklaşık 40 dakika dükkanda kalan şüpheli, etrafı kolaçan ettiği sırada askıdaki çantayı ve içindeki zarfları fark etti. Terzinin alacaklarından topladığı paraların bulunduğu zarfları gözüne kestiren adam, bir süre sonra harekete geçti. Terzinin kumaş kestiği sırada aldığı zarfları cebine sakladı. İçinde 48 bin lira bulunan zarfları alan hırsız, sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Bir süre sonra paranın bulunduğu çantanın astığı yerde olmadığını fark eden Arslan, güvenlik kamerasına baktı. Ardından güvenlik kamerasını izleyen Arslan, zarfların kendisini dükkanda oyalayan kişi olduğunu fark etti. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın terziyi sürekli meşgul ettiği bu sırada da etrafı incelediği ardından zarfları çaldığı görülüyor. Terzinin şikayetinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

"Parayı aldı ve arka cebine koydu"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Saadettin Arslan, "Geçen gün bu arkadaş bana paça yaptırmaya geldi. Oradan buradan konuştu, buraya gözetlemeye geldi, paçasını yaptım ve gitti. İki gün sonra bu bir daha geldi. 'Bir ablam var, müşterim var, iyidir, güzeldir' diye. Sonra hırsızlık yaptı ama hiç haberim yok. Ben de burada çalışıyordum, prova yaparken paramı aldı gitti. Prova yapıyorum o sırada göremiyorum. Hırsızlık yapıyor, parayı aldı ve arka cebine koydu. Üç tane zarf, cüzdanım ve kredi kartlarım hep gitti. Elbiselerin arkasında duran çantaya elini soka soka almış hepsini. Ben de burada kesim yapıyordum. Ben de bir müşteri ile ilgilendim, onu gönderdim. Hiç şüphelenmedim. Emeğim gitti, kiram gitti, bankaya borcum var gitti. 48 bin TL param gitti. O gün getirdim, kiramı verecektim. Ablam var, adresini verdim gelecek bekleyebilir miyim dedi, ben de bekle dedim. Burada 10 dakika konuştuk, sonra ben işimden dolayı makinenin başına geçtim. Sonra çalışmaya başladım. Ama bir yandan bakıyordum ona ama her eğildiğimde o işini yapıyordu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Terziden 48 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:08:04. #1.11#
SON DAKİKA: Terziden 48 Bin Lira Çalan Hırsız Yakalanmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.