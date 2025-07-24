Teşvikiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Teşvikiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Teşvikiye\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
24.07.2025 16:37
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Yalova'nın Teşvikiye beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Teşvikiye Erikli Şelalesi mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çınarcık, Teşvikiye itfaiyeleri, AFAD, Jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Toplam 9 araç, 48 personel ve 15 gönüllü vatandaşla kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Teşvikiye, Çınarcık, yalova, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teşvikiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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