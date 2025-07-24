Teşvikiye\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Teşvikiye Erikli Şelalesi mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çınarcık, Teşvikiye itfaiyeleri, AFAD, Jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Toplam 9 araç, 48 personel ve 15 gönüllü vatandaşla kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA