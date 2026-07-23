ABD'nin Texas eyaletine bağlı Miami kenti yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre Texas eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miami kenti yakınlarındaki deprem, 5.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Texas'ta 5.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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