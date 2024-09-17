THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı

Geniş Video İzle

THY uçağının kabin ekibine küfredip zor anlar yaşatan yolcu, olayın ardından kara listeye alındı. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığı bilgisini açıkladı.

17.09.2024 12:17  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımla uçuş güvenliğini tehdit eden ve ekiplerine saldırıda bulunan kişilerin uçuşlardan men edildiğini ve kara listeye alındığını belirtti. Bilal Ekşi, bu şekilde kara listeye alınan kişi sayısının 440 olduğunu açıkladı.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

16 Eylül 2024 tarihinde İstanbul- Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda "Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.

THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı
Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Haberler.com Özel, Bilal Ekşi, İstanbul, 3-sayfa, Londra, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Bu kara liste olayı havada oluyorda yerde neden olmuyor onlarca suç işleyen toplumda korku ve panik oluşturan insanlar var gir ön kapıdan çık arka kapıdan neden bunlar sokaklarda hala 44 8 Yanıtla
  • Kamil Kaz:
    Şampiyon Angaragücü. 8 18 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Uçak biletleri çok pahali 16 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    kendisinide eklesin ajet ve pegasususda 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement