Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık "tarihi" uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerinden tarihi yakalama

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında aktif olarak kullanılan son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelince analiz edilmesi sonucunda; aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi. Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu METAMFETAMİN olduğu anlaşıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 MİLYAR 768 MİLYON TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi yakalamanın toplam bilançosu:

Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar,

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kilo esrar,

Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin,

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin

olmak üzere, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 MİLYAR 250 MİLYON TL değerinde olduğu hesaplanan, 2 TON 116 KİLO uyuşturucu yakalamasıyla, tarihi bir rekora imza atıldı."