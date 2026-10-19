Tihange 3 reaktörü bakımın ardından 2035'e kadar çalışmak üzere devreye alındı

Belçika'da aylar süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tihange Nükleer Santrali'nin 3 numaralı reaktörü yeniden elektrik üretmeye başladı ve 2035'e kadar uzatılan faaliyet sürecine geri döndü.

Belçika'da enerji arzının güvenliği ve nükleer enerji üretiminin sürdürülebilirliği açısından nükleer santrallerin faaliyetleri önemini koruyor. Ülkede mevcut nükleer enerji kapasitesinin devamlılığına yönelik çalışmalar kapsamında, bakım ve kontrol süreçleri de sürdürülüyor. Ülkenin Valon Bölgesi'ndeki Liege şehri sınırlarında, Meuse Nehri kıyısında bulunan Tihange Nükleer Santrali'nin 3 numaralı reaktörünün yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Geçtiğimiz nisan ayında başlayan ve aylar süren bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tihange 3 reaktörü yeniden elektrik üretmeye başladı. Belçika'nın faal durumdaki iki nükleer reaktöründen biri olan tesis, faaliyet süresinin 2035'e kadar uzatılması kapsamında planlandığı şekilde yeniden devreye alındı.

Yetkililer, reaktörün çarşamba gününden bu yana çalıştırıldığını ve gerekli kontrollerin sürdürüldüğünü belirtti.

Belçika nükleerden vazgeçemiyor

Nükleer santarali işleten enerji şirketi Engie, bakım nedeniyle aylarca kapalı kalan reaktörün bu hafta içinde yeniden elektrik üretimine başladığını doğruladı. Açıklamada, reaktörün henüz tam kapasiteye ulaşmadığı, ancak üretimin kademeli olarak arttırıldığı bildirildi.

Belçika'nın enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Tihange 3 reaktörü, Bin 30 MW net kapasitesiyle ulusal şebekenin en yüksek verimli üretim birimleri arasında yer alıyor. 1985'te faaliyete başlatılan reaktör, Westinghouse tasarımı basınçlı su teknolojisi kullanıyor. Reaktör hükümet ile Engie arasında yapılan anlaşma gereği 2035'e kadar faaliyetini sürdürecek şekilde planlanmış durumda. Tihange sahasının yüksek elektrik üretimi gerçekleştirdiği dikkate alındığında, Tihange 3'ün Belçika'nın elektrik arzında oynadığı rol stratejik bir ağırlık taşıyor.

İkinci reaktör 21 Ekim'de faaliyete dönecek

Diğer reaktör Doel 4, geçici bakım nedeniyle yeniden faaliyete geçirilmeyi bekliyor. Doel 4 de güvenlik endişeleri nedeniyle Nisan ayı başında büyük ölçekli bir bakım sürecine alınmıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Doel 4'ün yeniden faaliyete başlatılması ise tarih 21 Ekim olarak belirlenmişti.

Her iki tesisin de normal şartlarda politik kararlar gereği 2025'te kapatılması öngörülmüştü, ancak hükümet, enerji arzını güvence altına almak için santrallerin faaliyet sürelerini 2035'e kadar uzatmıştı.