Tilki Akçadağ Sokaklarında

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, mahalle sokaklarında görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerine indiği değerlendirilen tilki, bir süre sokaklarda dolaştı.

Tilkiyi fark eden vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bir süre bölgede yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu. - MALATYA