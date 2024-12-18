Tır Bariyerlere Saplandı, Şarampole Uçmayı Başardı

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Bariyerlere saplanan Mercedes marka tır, şarampole uçmaktan kıl payı kurtuldu

ERZURUM - Erzurum- Artvin Karayolu'nda meydana gelen tır kazasında şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Erzurum-Artvin Karayolu'nda, Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkiinde kereste yüklü tır virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Şans eseri şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı. Devrilen tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erzurum Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay, bölgede trafik güvenliğine yönelik risklerin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.