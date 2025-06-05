Tır dorsesine çarpan otomobil takla attı

Tırın dorsesine çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu üzerinde otomobilin dorsesine çarpması neticesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halindeki, sürücüsü tespit edilemeyen 25 AEJ 127 plakalı Toyota marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 27 ATJ 35 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla attı.

Kazada otomobilde bulunan İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.