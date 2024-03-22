3.Sayfa

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Çorlu yolu üzeri Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametinden Çerkezköy'e seyir halinde ilerleyen 10 AEU 084 plakalı minibüse kırmızı ışıkta beklediği esnada 22 BG 389 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek savrulurken, kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrası yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 5 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü Ü.Ö. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.