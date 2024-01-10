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Aydın-Denizli Karayolunda Tırın Refüjü Aşarak Karşı Şeride Geçmesi - Son Dakika
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Aydın-Denizli Karayolunda Tırın Refüjü Aşarak Karşı Şeride Geçmesi

Aydın-Denizli karayolunda sürücüsünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Aydın-Denizli Karayolunda Tırın Refüjü Aşarak Karşı Şeride Geçmesi
10.01.2024 - 18:14,  Güncelleme: 18:18
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Aydın- Denizli karayolunda önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 MGC 95 plakalı bir tır seyir halindeyken, iddiaya göre tali yoldan ana yola katılmak için bir aracın aniden önüne çıkması sebebiyle manevra yaptı. Önündeki araca çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü, kontrolün kaybolması sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten gelen aracın olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, yolda güvenlik önemleri alarak trafiğin akışını sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Denizli Karayolunda Tırın Refüjü Aşarak Karşı Şeride Geçmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın-Denizli Karayolunda Tırın Refüjü Aşarak Karşı Şeride Geçmesi - Son Dakika
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