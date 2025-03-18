Tır Sürücüsüne Ambulansa Yol Vermediği İçin Ceza

Afyonkarahisar'da hasta taşıyan ambulansa kasıtlı olarak yol vermeyen tır sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına bir vatandaş tır sürücünün ambulansa kasıtlı olarak yol vermediğini söylediği yönünde ihbarda bulunup cep telefonu ile çektiği görüntüyü yolladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler görüntülerden yola çıkarak söz konusu tırı kent çıkışında durdurdu. Sürücünün isminin İ.Ç. olduğu tespit edilen şahsa 'geçiş önceliği olan araçlara geçiş önceliğini tanımamak' trafik ihlali çerçevesinde trafik cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR