Tır Yangınına Anında Müdahale

3.Sayfa

Lastiği tutuşan tırı hızlı müdahale ile kül olmaktan kurtardılar

BURSA - Bursa'da seyir halindeki pancar yüklü tırın lastikleri alev aldı. Yoldan geçen diğer tır şoförlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. O anlar kamerada.

Olay, Bursa Otobanı Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pancar yüklü tırın lastikleri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tır şoförü, tırı emniyet şeridine park ederek yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye başladı. Otobanda seyir halinde olan ve yangını gören diğer tır şoförleri de yangına müdahale etti. Yangın, diğer tır şoförlerinin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.