Tiran’da protestocular Meclis Başkanlığı binası kapısına saldırdı

Arnavutluk'ta başkent Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda Eğitim Bakanlığı önünde çöp konteynerleri ateşe verilirken, Başbakanlık binası önündeki gruptan ayrılan iki kişi demir sopalarla Meclis Başkanlığı binasının kapısına saldırdı.

Arnavutluk'ta öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Başkent Tiran'da bugün Eğitim Bakanlığı önünde başlayan gösteriler, kısa sürede kentin ana caddelerine yayıldı. Sokakları dolduran göstericiler, Başbakan Edi Rama'yı istifaya çağırırken, protestolar sırasında bazı noktalarda şiddet olayları yaşandı.

Eğitim Bakanlığı önünde kısa süre bekleyen göstericiler burada iki çöp konteynerini ateşe verdi. Protestocuların daha sonra Zogu i Zi Kavşağı yönüne yürüdüğü ve bölgedeki trafiğin durma noktasına geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar, göstericilerin kaldırımlardaki demir korkulukları yola taşıdığını ve bazı reklam panolarını ateşe verdiğini bildirdi.

Yürüyüşlerine devam eden protestocular, kentteki 21 Aralık bölgesinden geçerek Ulusun Şehitleri Bulvarı'na ilerledi ve Başbakanlık Ofisi önünde toplandı. Göstericiler, yürüyüş boyunca ve Başbakanlık binası önünde hükümet karşıtı sloganlar atarak Başbakan Edi Rama'yı istifaya çağırdı. Protestocular ayrıca, göstericiler ile polis arasında geçmişte yaşanan çatışmalara atıfta bulunan "Unutmuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 700 polis görevlendirildi

Yerel kaynaklara göre, protesto boyunca kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaklaşık 700 polis memuru görevlendirildi. Polis ekipleri, megafonlarla göstericilere yolları boşaltmaları ve araç trafiğini engellememeleri yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik güçlerinin yürüyüş boyunca göstericilere paralel ilerlediği ve taraflar arasındaki mesafeyi koruduğu bildirildi.

Meclis Başkanlığı binasına saldırı

Protestolarda Başbakanlık binası önündeki kalabalıktan ayrılan iki kişinin, demir sopalarla Meclis Başkanlığı binasının kapısına saldırdığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri müdahalede bulunarak bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kaynaklar, protestonun yaklaşık 5 saat sürdüğünü bildirirken, gösteriler sırasında herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.