Tırda Yangın Tüpü Büyüyen Alevlere Engel Oldu

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Tırdaki yangın tüpü itfaiye gelene kadar alevleri söndürdü

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeyken dorse lastiği alev alan tır sürücünün hemen fark etmesi ve tırda yangın tüpü olması nedeniyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aksaray - Konya kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi..Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 50 AT 332 plakalı tır, 35. kilometreye geldiğinde dorse tekerindeki kampananın sürtünmesinden dolayı lastik alev aldı. Dumanları fark eden tır sürücüsü hemen sağa çekerek tırda bulunan yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sultanhanı İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelene kadar aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale eden tır sürücüsü anında müdahalesi ve aracında yangın tüpü bulunması sayesinde yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın söndükten sonra olay yerine gelebilen itfaiye ekipleri ise küçük bir hortumla soğutma çalışması yaptı.