Tire'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Yaralı, Şahıs Kaçtı - Son Dakika
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Tire'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Yaralı, Şahıs Kaçtı

Tire\'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Yaralı, Şahıs Kaçtı

İzmir'in Tire ilçesinde bir şahıs, gürültü yüzünden iki kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı.

02.05.2025 21:53
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İzmir'in Tire ilçesinde av tüfeğiyle 2 kişiyi daha sonra bir kadını tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü nedeniyle çıkan tartışmada U.S. isimli şahıs, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D. isimli iki kişiyi vurarak motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, Murat D.'nin durumunun ağır olduğu ve İzmir'e sevk edildiği öğrenildi. Saldırganın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatırken, şahsın Tire Gökçen kırsalında, bir kadını daha tüfeğin dipçiği ile yaralayarak kaçtığı öğrenildi. Olayın ardından, bir jandarma uzman çavuş, saldırganı yakalamak için yaşanan kovalamaca sırasında kendi silahıyla ayağından yaralandı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ederken, yaralanan kadının durumunun ciddi olduğu İzmir'e sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tire'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Yaralı, Şahıs Kaçtı - Son Dakika

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