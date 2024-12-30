İzmir'in Tire ilçesinde, tarladan 52 çuval marul çalan ve suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde dün, devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park halindeki 35 RT 753 plakalı araçta S.A.'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti. S.A., ekiplerce gözaltına alınırken, bölgede araştırma yapan jandarma S.A.'nın suç ortakları N.T. ile A.T.'yi, Tire Torbalı karayolu kenarındaki tarladan çaldıkları çuval çuval marulla suçüstü yakaladı. 52 çuval marul çalan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 3'ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Tire'de Marul Hırsızlığı: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?