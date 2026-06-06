Tirebolu'da Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Tirebolu'da Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Tirebolu\'da Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
06.06.2026 21:06
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde sağanak sonrası dereye mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından dere sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tirebolu ilçesine bağlı Halaçlı Köyü Göbekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesi kısa sürede yükseldi. Dere sularının çevreyle bağlantıyı kesmesi nedeniyle Sevim İ. (55) ile İbrahim İ. (55) evlerinde mahsur kaldı.

Durumu fark eden yakınları ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine 2 kurtarma aracı, 1 bot ve 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekiplerin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yükselen dere sularına rağmen yürüttükleri titiz çalışma sonucu bot yardımıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Sevim İ. ve İbrahim İ., güvenli şekilde bulundukları yerden tahliye edilerek kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri operasyonun tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tirebolu'da Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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