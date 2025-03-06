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Tırın altına giren lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkarak tırın altına giren lüks otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkii otoban üzerinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü, hızla ilerlediği esnada kontrolden çıkıp sağ şeritte bulunan tırın dorsesine çarptı. Tırın altına giren araç hundaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün durumu kritik olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.