Tırın Çarpmasıyla Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı

Tırın dorsesinin çarptığı otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı

Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye kurtarıldı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan tır sürücüsü ekipler tarafından yakalandı

BURDUR - Burdur- Isparta yolunda yağışın etkisiyle kayan tırın dorsesi karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Şarampole savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Isparta Dostluk yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Isparta istikametine seyir halinde olan Mahmut O. idaresindeki 07 BJF 278 plakalı Fiat marka otomobile virajı döndüğü esnada karşı istikametten gelen Mehmet S. idaresindeki 81 ABN 466 plakalı tırın yağış nedeniyle kayan dorsesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle geri kayan otomobil savrularak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut O., araçta bulunan Vildan O. (37), Azime N.O. (2), Osman O. yaralandı. Kaza sonrası tır olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaçan tır sürücüsü kısa sürede yakalayarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.