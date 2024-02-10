Tırın dorsesi koptu, otoyolda trafik durdu - Son Dakika
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Tırın dorsesi koptu, otoyolda trafik durdu

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesi yerinden koptu. Kaza sebebi ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı viyadükler mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklü tır, viyadükler mevkinde sürücüsünün fren yapması sebebi ile dorse yerinden koparak yola savruldu. Kaza sebebi ile kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten açıldı. Kaza sebebi ile Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluşurken, bölgeye çağrılan vinç ile dorsenin kaldırma çalışmalarına başlandı. Öte yandan kaza ve uzun araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

10.02.2024 16:51
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Tırın dorsesi koptu, otoyolda trafik durdu

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesi yerinden koptu. Kaza sebebi ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı viyadükler mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklü tır, viyadükler mevkinde sürücüsünün fren yapması sebebi ile dorse yerinden koparak yola savruldu. Kaza sebebi ile kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten açıldı. Kaza sebebi ile Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluşurken, bölgeye çağrılan vinç ile dorsenin kaldırma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan kaza ve uzun araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Tırın dorsesi koptu, otoyolda trafik durdu
Kaynak: İHA

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