TJWG, Pyongyang'ın Pekin Büyükelçiliğinde gizli gözaltı merkezi olduğunu öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TJWG, Pyongyang'ın Pekin Büyükelçiliğinde gizli gözaltı merkezi olduğunu öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TJWG'nin raporunda, Pyongyang'ın Pekin Büyükelçiliği bodrumunda gizli gözaltı merkezi işlettiği öne sürüldü. Rapora göre, tesiste sorgulanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanının zorla geri gönderilmesinden 3 yıl sonra öldüğü aktarıldı.

Güney Kore merkezli insan hakları örgütü Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (TJWG), Kuzey Kore'nin, yönetim için tehdit oluşturduğu düşünülen vatandaşlarını sorgulamak ve ülkeye zorla geri göndermek amacıyla Pekin Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiğini öne sürdü.

Güney Kore merkezli insan hakları örgütü Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (TJWG), Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Grup tarafından yayınlanan "Kuzey Kore'nin Sınır Aşan Baskısı: Çin" başlıklı raporda, Pyongyang yönetiminin, Çin'in başkenti Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiği öne sürüldü. Aralarında eski bir Kuzey Koreli diplomatın da bulunduğu çok sayıda kaynağa dayandırılan bilgilere göre; Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin bodrum katında faaliyet gösteren bu gizli tesiste; gözetleme, takip, tutuklama, gözaltı, sorgulama ve zorla geri gönderme operasyonlarının yürütüldüğü iddia edildi. Söz konusu gizli operasyonların, konsolosluk görevlisi statüsü taşıyan, geçici olarak atanan ve Kuzey Kore istihbarat subayı olduğu belirtilen bir "güvenlik temsilcisi" tarafından yönetildiği ve vakaların 12 ila 24 saat içinde Pyongyang yönetimine bildirildiği aktarıldı.

"Yakalanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanı gizli tesise nakledildi"

Raporda, Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çinli yetkililer tarafından yakalanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanı Pae Yong-ju'nun durumuna ilişkin çarpıcı detaylara da yer verildi. Çin makamlarınca yaklaşık 6 ay sorgulandıktan sonra Shenyang şehrindeki Kuzey Kore Başkonsolosluğu'na teslim edilen Pae'nin, gözetim altına alınarak büyükelçilikteki gizli tesise nakledildiği belirtildi.

İddiaya göre; Pae, fiziksel olarak hareket edemeyecek duruma getirildikten sonra, tekerlekli sandalyede ve tüm vücudu alçılı bir şekilde hasta kılığına sokularak Air Koryo'ya ait bir yolcu uçağıyla Kuzey Kore'ye geri gönderildi. Raporda, "Bir muhbir, geri gönderilmesinden 3 yıl sonra Pae'nin öldüğünü doğruladı" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma "Çin'i izleme" çağrısı

Kuzey Kore'nin kendi sınırlarını aşan bu baskıcı uygulamalarının yalnızca ciddi bir uluslararası suç ve insan hakları ihlali olmadığı vurgulanan raporda, bunların aynı zamanda Çin'in yargı egemenliğine ve hukuki işleyişine de zarar verdiği belirtildi. Çinli makamların bu faaliyetler konusunda Kuzey Kore ile farklı derecelerde işbirliği yaptığı yönündeki iddialara dikkat çekilerek, uluslararası topluma Çin'in Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine yönelik tutumunu yakından izleme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıBilgisayarPyongyang3. SayfaPolitikaPekinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:24:24. #7.12#
SON DAKİKA: TJWG, Pyongyang'ın Pekin Büyükelçiliğinde gizli gözaltı merkezi olduğunu öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei