Tofaş İstinat Duvarına Çarptı, Genç Sürücü Yaralandı

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İstinat duvarına çarpan Tofaş hurdaya döndü, araçta sıkışan genç güçlükle kurtarıldı

Ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücüsü hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil istinat duvarına çarptı. Otomobilin duvarın arkasındaki kayalara adeta yapıştığı kazada araç hurdaya dönerken 19 yaşındaki genç sürücü sıkıştığı yerden itfaiye kiplerince ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D 685 Karayolunda meydana geldi. Süratli olduğu belirtilen Yunus M. himayesindeki 07 BBA 119 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolları istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın arkasındaki kayalara adeta yapışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus M. araçta sıkışarak ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, demir kesme aparatıyla gerçekleştirdikleri işlem sonrası sıkılan sürücüyü bulunduğu yerden alıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sedyeye alınan genç, ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.