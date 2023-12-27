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Tofaş Otomobil Fabrikası'nda kaza: Bir sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tofaş Otomobil Fabrikası'nda kaza: Bir sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikası'nın personel servis alanında beklerken geri manevra yapan otobüsün altında kalan bir başka servis otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tofaş Otomobil Fabrikası\'nda kaza: Bir sürücü hayatını kaybetti
27.12.2023 - 17:21,
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Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikası'nın personel servis alanında beklerken geri manevra yapan otobüsün altında kalan bir başka servis otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 00: 20 sularında Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Tofaş Otomobil Fabrikası personel servis alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Hilmi A. idaresindeki 16 S 0198 plakalı servis otobüsü ile geri manevra yaparak 43 nolu perona otobüsü park etmek isterken arka kısmında bulunan bir başka servis otobüsün sürücüsü Ali Ata'ya çarptı. Yere düşüp otobüsün altında 10 metre sürüklenen Ata; ağır şekilde yaralandı. Fabrikadan çıkan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Ati Ata yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

16 S 0198 plakalı servis otobüsü sürücüsü Hilmi A.'nın 2918 sayılı kanuna bağlı yönetmeliğin 137/B/1-B maddesini ihlal ettiği bildirilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tofaş Otomobil Fabrikası'nda kaza: Bir sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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