Tofaş servis alanında şok eden ölüm

Otomobil fabrikası servis alanında işçileri bekleyen şoför; otobüsün altında kalarak can verdi

Geri manevra yapan servis otobüsünün altında kalan şoför 10 metre sürüklendi

BURSA - Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikası'nın personel servis alanında beklerken geri manevra yapan otobüsün altında kalan bir başka servis otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 00: 20 sularında Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Tofaş Otomobil Fabrikası personel servis alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Hilmi A. idaresindeki 16 S 0198 plakalı servis otobüsü ile geri manevra yaparak 43 nolu perona otobüsü park etmek isterken arka kısmında bulunan bir başka servis otobüsün sürücüsü Ali Ata'ya çarptı. Yere düşüp otobüsün altında 10 metre sürüklenen Ata; ağır şekilde yaralandı. Fabrikadan çıkan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Ati Ata yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

16 S 0198 plakalı servis otobüsü sürücüsü Hilmi A.'nın 2918 sayılı kanuna bağlı yönetmeliğin 137/B/1-B maddesini ihlal ettiği bildirilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.