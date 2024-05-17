Tokat Almus\'ta araç uçuruma düştü, sürücü hafif yaralandı

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Tokat'ın Almus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı uçurumdan düştü. Takla atarak durabilen araç hurdaya dönerken, sürücü Ü.C. hafif yaralandı.

Tokat'ın Almus ilçesi Çevreli yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç uçurumdan aşağıya düştü. Araç, takla atarak durabildi ve hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Ü.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT