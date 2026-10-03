Tokat Erbaa\'da 2 şüpheli tutuklandı, operasyonda 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 780 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden E.A. ve E.S.'nin araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 kilo 780 gram skunk, 2 fişek halinde sarılı skunk, 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi, 3 paket sigara sarma kağıdı ile çeşitli miktarlarda vakum poşeti ve kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.