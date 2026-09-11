Tokat Erbaa'da aile içi tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde çıkan aile içi tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçe merkezi Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tahir Yumuşakkaya kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mücahit K. yanındaki bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Yumuşakkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Yumuşakkaya'nın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Mücahit K. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.