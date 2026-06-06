Tokat\'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D.'ye ait park halindeki 60 AEC 750 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Yapılan müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - TOKAT