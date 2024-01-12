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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Niksar ilçesinde yapılan uygulamada bir şahsın üzerinde 2,59 gram bonzai bulundu. Şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca, başka bir şahsın ikametine yapılan operasyonda ise 363,23 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 2 bin 975 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor
12.01.2024 - 10:49,
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara geçit vermiyor.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar çerçevesinde Niksar ilçesinde Y.E.Ş. adlı şahsın üzerinde 2,59 gram bonzai buldu. Y.E.Ş. adlı şahsa uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun N.Y. isimli şahıstan temin edildiği anlaşıldı. N.Y'nin ikametine yapılan operasyonda ise toplam; 363,23 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 975 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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