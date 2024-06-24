Tokat\'ın Niksar ilçesinde 6 motosiklet sürücüsüne ve bir araca toplamda 119 bin 429 TL ceza kesildi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, ehliyetsiz motosiklet kullanma, standart dışı süspansiyon, kask takmama ve abartı egzoz kullanma gibi ihlaller nedeniyle 6 motosiklet sürücüsüne ve bir araca toplamda 119 bin 429 TL ceza kesildi, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla motosiklet uygulaması yapıldı. Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkiinde yapılan uygulamada motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve kullandırtmaktan, standart dışı süspansiyon kullanmaktan, kask takmamaktan, abartı egzoz kullanmaktan ve dur ihtarına uymamaktan dolayı 6 motosiklet sürücüsüne toplamda 119 bin 429 TL para cezası uygulandı. 5 motosiklet ise trafikten men edilirken denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - TOKAT