 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi konakta sabaha karşı çıkan yangın sonucunda konak ağır hasar aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Tokat\'ın Niksar ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı
19.12.2023 - 14:04,
Abone Ol

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı tarihi konakta çıkan yangında tarihi konak ağır hasar aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesi Karşıbağ Mahallesi'nde, Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'Mahalle Konağı' olarak kullanılması planlanan yaklaşık 100 yıllık tarihi konakta sabaha karşı sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niksar Belediyesi, Niksar, Tokat, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
13:58 Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement