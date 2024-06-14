Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangın, köye ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.06.2024 23:28
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 20 dönüm alan yandı. Alevler köye ulaşmadan söndürüldü.

Tokat il geneli akşam saatlerinde fırtınaya teslim oldu. Niksar'da düşen yıldırımlar Çimenözü köyünde Aydın Adıyaman'a ait hasat olmuş araziye düşerek yangına sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın köye ulaşmadan söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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