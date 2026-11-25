Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Turhal ve Pazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2'si kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 8 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, değişik ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, farklı ebatlarda 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu bulundu. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.