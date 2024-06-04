Tokat İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Operasyonunda 779 Gram Bonzai Ele Geçirdi - Son Dakika
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Operasyonunda 779 Gram Bonzai Ele Geçirdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda 779 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 95 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. 13 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken, 6 kişi tutuklandı.

04.06.2024 11:16
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda 779 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 95 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. 13 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken, 6 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı Nisan ve Mayıs aylarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 779 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 95 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı ve bu şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Operasyonunda 779 Gram Bonzai Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Operasyonunda 779 Gram Bonzai Ele Geçirdi - Son Dakika
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