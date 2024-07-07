Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza Niksar- Erbaa arası Gürçeşme kasabası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A. Ü. idaresindeki 60 NU 298 plakalı traktör ile K. İ. idaresindeki 58 AEB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralananlar 112 sağlık ekiplerince Niksar devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat Niksar'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: İki Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?