Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Tokat- Niksar karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre K. Y. (61) yönetimindeki 60 NN 562 plakalı hafriyat kamyonuyla Tokat istikametinden Niksar yönüne ilerlediği sırada, aynı yönde seyreden E. A. (33) kullandığı 27 AHV 870 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan ve kamyon içerisinde sıkışan E.A., olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT