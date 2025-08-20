Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
20.08.2025 08:46  Güncelleme: 08:48
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü E. A. ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tokat- Niksar karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre K. Y. (61) yönetimindeki 60 NN 562 plakalı hafriyat kamyonuyla Tokat istikametinden Niksar yönüne ilerlediği sırada, aynı yönde seyreden E. A. (33) kullandığı 27 AHV 870 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan ve kamyon içerisinde sıkışan E.A., olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tokat-Niksar Karayolunda Hafriyat Kamyonu Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
