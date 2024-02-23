Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Tokat Niksar-Ordu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

23.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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Tokat Niksar- Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ordu'dan Niksar istikametine seyir halinde olan S.S. (48) idaresindeki 58 AD 352 plakalı tır ile Akkuş istikametine seyir halinde olan G.Y. (70) idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan M.E. (60), M.E. (55), A.O. (63) ve F.Y. (72) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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