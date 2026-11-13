Tokat-Niksar yolunda iddiaya göre iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı

Tokat-Niksar yolunda iddiaya göre iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Niksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde iddiaya göre iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat- Niksar yolunda iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Tokat-Niksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 44 AAC 820 plakalı Chevrolet marka otomobil ile E.G. idaresindeki 44 AİG 145 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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