Tokat\'ta 20 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi

Tokat'ın Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde 20 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık koordinesinde 20 şüpheliye ait 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, tütüne karıştırılmış 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), sentetik kannabinoid bulunan 10 doldurulmuş makaron, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 liraya el konuldu. Aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, bir 9 milimetre tabanca fişeği, bir 5,56 milimetre fişek, bir ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 5 sustalı bıçak ve 2 kama da bulundu. Ekipler, dijital materyal olarak 14 cep telefonu ile 32 gigabaytlık bir hafıza kartına el koydu. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.