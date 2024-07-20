Tokat'ta 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tokat'ta 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Tokat\'ta 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın, bina altında bulunan ekmek fırınının bacasından çıkan alevlerin çatıya sıçramasıyla başladı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise incelemelerin ardından belirlenecek.

20.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:48
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Tokat'ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın, 13.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Zafer Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında başladı. İddiaya göre, bina altında bulunan ekmek fırınının bacasından çıkan alevler çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Dron ile görüntülenen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

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