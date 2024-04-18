Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem hasara yol açtı
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yozgat ve Sivas'ta hissedilen deprem hasana yolaçtıb
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Yozgat ve Sivas'tan da hissedildi. İlk belirlemelere göre Kadışehri Yelten köyünde 2 katlı bir binada hasar oluştu. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde hasar meydana geldi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Merkez camisinin minaresinde hasar oluştu. AFAD ekipleri alanda hasar tespit çalışmalarını sürddürüyor.
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