Tokat\'ta Anma Gösterisine Yasak

Tokat'ta Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak isteyen göstericilere Tokat Valiliği'nin 7 günlük gösteri, yürüyüş ve toplanma yasağı nedeniyle izin verilmedi.

Tokat'ta 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesinin yıldönümünde anma yapmak isteyen gruplar, Almus ilçesine bağlı Ataköy köyüne girmek istedi. Tokat Valiliği tarafından 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında getirilen gösteri, yürüyüş ve toplanma yasağı kapsamında jandarma ekipleri grubu Zile-Turhal yolunda durdurarak köye girişine izin vermedi. Taşkınlık yaparak jandarma ekiplerine saldıran bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 göstericinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT