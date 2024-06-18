Tokat'ta arazi yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ta arazi yangını büyümeden söndürüldü

Tokat'ta boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, Erenler Mahallesi'ndeki boş arazide çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, mezarlığa ulaşmadan söndürüldü.

18.06.2024 20:17
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Tokat'ta arazi yangını büyümeden söndürüldü

TOKAT - Tokat'ta boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında kent merkezi Erenler Mahallesindeki boş arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle arazide duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil durum çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunseki Caddesi yanındaki boş arazide çıkan yangın mezarlığa ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta arazi yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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