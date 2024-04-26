Tokat'ta ATV Tipi Araç Üstgeçide Çarptı: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta ATV Tipi Araç Üstgeçide Çarptı: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Tokat\'ta ATV Tipi Araç Üstgeçide Çarptı: 1\'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üstgeçitte meydana gelen kazada, ATV tipi araç beton ayağına çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 17:57
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Tokat'ta ATV tipi aracın üstgeçidin beton ayağına çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 60 AEZ 420 plakalı ATV tipi araç, servisten inen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı. Üstgeçidin ayaklarının bulunduğu betona çarparak duran ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV'de bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta ATV Tipi Araç Üstgeçide Çarptı: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta ATV Tipi Araç Üstgeçide Çarptı: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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