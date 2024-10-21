Tokat\'ta Audi Takla Attı

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Tokat'ta kontrolden çıkan milyonluk Audi otomobil takla atarak adeta hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, kaza, D-100 karayolu Sarıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ş. idaresinde 60 DJ 060 Audi marka araç yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atam lüks otomobil adeta hurdaya döndü.

Ters dönerek yol kenarında duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT